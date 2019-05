Il Napoli per rinnovare la fascia sinistra di difesa punta il giovane talento del Benfica Alejandro Grimaldo

Con l’avvento della nuova stagione il Napoli ha un solo ed unico obiettivo: ridurre il gap con la Juve per contenderle una volta per tutte fino in fondo lo scudetto. Per farlo però, De Laurentis dovrà necessariamente operare sul mercato per cercare di consegnare ad Ancelotti una squadra completa e di qualità.

Sulla fascia sinistra di difesa, per tutta la stagione corrente, si sono alternati Ghoulam e Mario Rui ma nessuno dei due ha mai veramente entusiasmato il tecnico ex Milan che si aspetta dunque un nuovo terzino di spinta e qualità. Caratteristiche che rispondono perfettamente al nome di Alejandro Grimaldo, attualmente in forza al Benfica.

Il giovane talento spagnolo ritiene terminato il suo ciclo nel club portoghese e per questo molto probabilmente verrà ceduto. Napoli, e anche il Borussia Dortmund fortemente interessato al ragazzo, sono già a pronte a trattare. Il club lusitano però non farà sconti e per privarsi del gioiello classe ’95 chiede non meno di 40 milioni di euro. Tuttavia, ogni eventuale trattativa sarà rimandata a dopo la conclusione del campionato portoghese. Il Benfica infatti, a due giornate dalla fine, è ancora in lotta con il Porto per il titolo.