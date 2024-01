Mercato Napoli, duello con il Bayern per Popovic: la situazione

Le ultime sul futuro di Matija Popovic, conteso da Napoli e Bayern Monaco dopo la fine del contratto con il Partizan Belgrado

Secondo quanto riportato da Sky Sport Deutschland, sarebbe in atto un vero e proprio duello di mercato tra Napoli e Bayern Monaco per Matija Popovic. Il giovane calciatore serbo, ricercato anche da Milan e Juve, è attualmente svincolato.

In questo momento il Napoli sarebbe però il club che è più vicino al serbo, in un’operazione in sinergia con il Frosinone. Vedremo se però il Bayern deciderà di affondare il colpo nelle prossime ore.