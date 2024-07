Calciomercato Napoli, UFFICIALE l’arrivo di Spinazzola: c’è l’ANNUNCIO di De Laurentiis

L’annuncio di Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, sull’arrivo di Leonardo Spinazzola a parametro zero

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha annunciato l’arrivo di Leonardo Spinazzola a parametro zero tramite un tweet sul proprio profilo X. L’esterno non ha rinnovato il contratto con la Roma e raggiunge così Antonio Conte per rinforzare la corsia esterna degli azzurri. Un cambiamenti con cui spera anche di potersi mettere alle spalle i problemi fisici degli ultimi anni.

L’ANNUNCIO DI DE LAURENTIIS – «Benvenuto Leonardo!»