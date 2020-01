Calciomercato Napoli, un big a rischio già nella sessione di gennaio: dietro c’è lo zampino del Real Madrid

Il Napoli potrebbe dover far fronte ad un clamoroso addio. Secondo quanto riportato da La Repubblica, infatti, Fabian Ruiz sarebbe pronto ad accettare già a gennaio la corte serrata del Real Madrid.

Una corte a cui il centrocampista di Gattuso si è dimostrato sensibile, a maggior ragione per la possibilità di tornare in patria. Il Barcellona sembra essersi defilato dalla corsa alle sue prestazioni e in lizza ci sarebbero soltanto le merengues che, con una maxi-offerta da 70-80 milioni, potrebbero convincere De Laurentiis fin da subito.