Calciomercato Palermo, occhi su tre calciatori del Monza: i rosanero si muovono sul mercato per tornare in B

Il Palermo ha iniziato a muoversi in maniera concreta per poter rinforzare la squadra in vista del prossimo campionato di C. Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, la compagine siciliana sta pensando a tre elementi del Monza.

Piacciono i centrocampisti Marco Armellino e Andrea Palazzi nonché l’attaccante Andrea Brighenti. Al momento sono soltanto indiscrezioni di mercato, ma ci potrebbe essere un assalto concreto nei prossimi giorni.