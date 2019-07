Calciomercato Parma, accordo vicino per tre giocatori dell’Atalanta: ecco chi sono i calciatori finiti nel mirino dei crociati

Il Parma è scatenato sul mercato. Dopo gli arrivi di Grassi, Sepe, Karamoh e Insigne, previsti altri colpi in entrata. Secondo quanto riportato da L’Eco di Bergamo, ci sarebbe l’interesse di tre giocatori dell’Atalanta.

Si tratta di Cornelius, Kulusevski e Musa Barrow. Per l’attaccante danese sarebbe già tutto fatto, mentre sono ancora da definire le trattative per il centrocampista della Primavera, e soprattutto per Barrow, unica alternativa a Zapata e Muriel.