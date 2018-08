Calciomercato Parma, tentazione Jesè per il reparto avanzato: gialloblu sulle tracce dello spagnolo in uscita dal Paris Saint Germain

Reduce dall’esperienza in Premier League in prestito allo Stoke City, Jesè cerca una nuova sfida. Rientrato al Paris Saint Germain, l’attaccante spagnolo non rientra nel progetto del tecnico tedesco Tuchel e non mancano i club interessati. Nelle ultime settimane si è fatta avanti la Fiorentina, ma i viola hanno completato il reparto avanzato con Kevin Mirallas e Marko Pjaca. Ma spunta un’altra italiana…

Secondo quanto riporta il portale transalpino Paris United, il Parma ha contattato l’agente dell’ex Real Madrid per sondare il terreno: il diesse gialloblu Faggiano ha sentito Gines Carval per aggiornarsi sulla situazione del classe 1993. Una tentazione stuzzicante, anche se per il momento Jesè non sembra convinto della meta emiliana: attesi aggiornamenti nei prossimi giorni…