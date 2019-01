Juraj Kucka torna in Italia a precisamente al Parma: nelle prossime ore arriverà la firma e l’ufficialità dell’operazione

Dopo aver vestito in carriera le maglie del Genoa e del Milan, Juraj Kucka torna in Italia con la maglia del Parma. Nell’ultimo anno e mezzo, il centrocampista ha giocato nella massima divisione turca, al Trabzonspor. E ora, all’età di 31 anni, ha accettato la proposta del club emiliano che ad inizio mese gli aveva offerta un contratto triennale. La firma è attesa nelle prossime ore. Si tratterà di un innesto importante e di esperienza per Roberto D’Aversa che lo schiererà nei tre centrocampisti nel suo 4-3-3.