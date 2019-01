Caceres-Parma, c’è ancora distanza con la Lazio: le ultime

Calciomercato Parma, non è ancora arrivata la fumata bianca con la Lazio per Martin Caceres: ecco le ultime sulla trattativa

Negli ultimi giorni si è parlato molto del futuro di Martin Caceres, in rotta con la Lazio e pronto a vivere una nuova avventura. Sulle sue tracce c’è il Parma, con il direttore sportivo Faggiano a caccia di rinforzi di qualità per la formazione di D’Aversa.

Dopo i passi in avanti degli ultimi giorni, c’è da registrare una brusca frenata: come riporta Sky Sport, c’è distanza tra domanda ed offerta, con la dirigenza biancoceleste che non ha intenzione di abbassare le sue pretese per il cartellino dell’uruguaiano.