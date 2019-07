Calciomercato Pordenone, tutto fatto per Camporese: i dettagli dell’operazione che porteranno in Friuli il difensore

Il Pordenone sta ultimando un colpo di mercato per rinforzare la difesa in vista della prossima (storica) stagione di Serie B. Come riportato da Gianluca Di Marzio, la trattativa è oramai in fase di chiusura.

Michele Camporese, difensore classe 1992 scuola fiorentina, domani firmerà un contratto che lo legherà alla società neroverde per le prossime stagioni. Non si conoscono ancora i dettagli dell’operazione, nè la durata del contratto.