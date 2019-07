Calciomercato Psg, rinforzo dall’Inghilterra per il centrocampo

Calciomercato Psg, nuovo rinforzo dall’Inghilterra per il prossimo centrocampo della società parigina

Il Psg è pronto a rinforzare il proprio pacchetto in mediana, orfano di Rabiot perso a parametro zero in favore della Juve. Il club transalpino, infatti, è prossimo a chiudere un colpo in entrata dall’Inghilterra.

E così Idrissa Gueye, come conferma Le Parisien, è pronto a vestirsi di rossoblù. Il club transalpino e l’Everton si sono ormai pressoché accordato per un trasferimento del centrocampista sulla base di 32 milioni di euro.