Calciomercato Roma, arriva il giovanissimo Ruben Providence dal Paris Saint-Germain a titolo definitivo

Attraverso il profilo ufficiale del Paris Saint-Germain su Twitter giungono notizie riguardo ad un nuovo acquisto della Roma. La squadra giallorossa ha infatti colmato il vuoto lasciato da Cangiano nella Primavera di De Rossi con Ruben Providence, classe 2001 del PSG.

Il giovanissimo francese ha raggiunto in mattinata Villa Stuart per le visite mediche a cui evidentemente ha fatto seguito l’ufficialità del trasferimento in giallorosso: il passaggio, a titolo definitivo, dovrebbe compiersi per una cifra di 500 mila euro.