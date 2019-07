Calciomercato Roma: Mancini ufficiale in giallorosso. Tutti i dettagli dell’acquisto del difensore

Era nell’aria da giorni. Dopo la spinta finale della Roma si è chiusa la trattativa con l’Atalanta per Gianluca Mancini, ufficialmente approdato in giallorosso. Il difensore classe 1996 ha lasciato l’Atalanta per 21 milioni di euro, a cui vanno aggiunti altri 5 milioni di bonus.

Il giocatore andrà a coprire la falla lasciata dall’addio di Manolas. La firma del contratto con il club capitolino è arrivata dopo le visite mediche di questa mattina a Villa Stuart.