Calciomercato Roma: Manolas via? Ecco tutti i possibili sostituti

La Roma ha dato per certa la partenza di Kostas Manolas in estate: ecco tutti i nomi per rimpiazzare il forte difensore greco in difesa

La Roma si è arresa e ha data per certa la partenza di Kostas Manolas in estate (Napoli o non Napoli). Ecco perchè i giallorossi stanno andando a caccia di un forte difensore centrale per sostituire il greco e, negli ultimi giorni come informa la Gazzetta dello Sport, è spuntato fuori il nome di Marc Bartra. L’ex Barcellona gioca attualmente al Betis Siviglia ed ha una clausola alta. La società spagnola potrebbe sedersi a trattare per una cifra intorno ai 20-25 milioni.

Le alternative a Bartra rimangono Mancini dell’Atalanta (che non convince in toto la dirigenza capitolina) e il giovanissimo William Saliba talento del St. Etienne che sarebbe più un investimento per il futuro che per il presente.