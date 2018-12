Monchi sarebbe sulle tracce di Luis Muriel: l’attaccante colombiano ex Sampdoria potrebbe approdare alla Roma

Luis Muriel di nuovo in Serie A? Forse! Secondo infatti le ultime indiscrezioni di calciomercato, l’attaccante colombiano ex Sampdoria, che sta trovando decisamente poco nel Siviglia, starebbe pensando di tornare in Italia. I blucerchiati hanno cercato di riportarlo alla base, ma hanno già esaurito gli slot per i giocatori extracomunitari e non potranno tesserarlo a gennaio. Per questo motivo, la Roma si è fatta in avanti per cercare di riportarlo in Italia. Monchi vorrebbe infatti rinforzare il reparto in attacco, troppo poco prolifico in questo campionato. Sulle sue tracce anche la Fiorentina.