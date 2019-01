L’infortunio di Juan Jesus potrebbe costringere la Roma ad andare sul mercato per acquistare un difensore: Kabak e Nastasic gli indiziati

Il poker della Roma contro l’Entella in Coppa Italia ieri sera è l’unica buona notizia per i giallorossi. Nella giornata di oggi è infatti arrivata la prima diagnosi per l’infortunio di Juan Jesus costretto a lasciare il campo dopo 9 minuti per un problema al ginocchio. E le notizie arrivanti da Villa Stuart non sono incoraggianti. Anzi. il difensore giallorosso ha infatti subito una lesione al menisco interno del ginocchio destro che lo lascerà a casa per parecchio tempo. Tempi che potrebbero allungarsi in caso di operazione. Per tale motivo, la Roma potrebbe decidere di tornare sul mercato considerato come gli unici centrali a disposizione di Di Francesco sarebbero Manolas, Fazio e Marcano, con quest’ultimo che potrebbe partire a gennaio. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la dirigenza giallorossa sarebbe interessata ad acquistare un sostituto del brasiliano infortunato. Sul taccuino sono finiti Kabak e Nastasic, ex difensore della Fiorentina ad oggi allo Shalke 04.