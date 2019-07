Calciomercato Roma: non solo Mancini, si punta anche Alderweireld

La Roma deve necessariamente rinforzare la difesa dopo la partenza di Manolas: oltre a Gianluca Macini si punta a Alderweireld

Il buco in difesa lasciato da Kostas Manolas nella difesa giallorosso deve essere riempito. La Roma si sta muovendo e dopo essersi avvicinata a Gianluca Mancini dell’Atalanta sta cercando un altro profilo per la retroguardia.

Come informa Gianluca Di Marzio l’ultimo nome fatto da Fonseca sarebbe quello di Alderweireld, difensore del Tottenham. In programma un incontro tra Baldini e Daniel Levy per imbastire una trattativa.