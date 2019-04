Il centrocampista della Roma, Nzonzi, potrebbe dire addio a fine stagione: sulle sue tracce c’è il Marsiglia di Rudi Garcia

Aria di addio tra la Roma e Nzonzi. Il centrocampista francese arrivano la scorsa estate in giallorosso continua a non convincere. E nonostante la sua buona prestazione contro l’Inter, il suo rendimento di questa stagione è stato deludente. Per questo motivo, semmai dovesse lasciare il club, non ci sarebbero rimpianti, neanche da parte dei tifosi.

Sulle sue tracce si sono avvicinate già diverse squadra a partire dall’Arsenal. Ma è dalla Francia che potrebbe arrivare l’offerta giusta per far allontanare Nzonzi da Trigoria. Il Marsiglia di Rudi Garcia sarebbe decisamente interessato al centrocampista e potrebbe ottenere il suo cartellino sborsando una cifra parti a 20 milioni. A spaventare è però l’ingaggio, pari a 4 milioni di euro. Operazione complessa, ma non impossibile.