Calciomercato Roma: occhi su Bailey, ecco l’offerta giallorossa

La Roma si muove per il dopo El Shaarawy e avrebbe messo gli occhi su Bailey del Leverkusen: i tedeschi vogliono Schick

La Roma si muove per il dopo El Shaarawy. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta Dello Sport, i giallorossi avrebbero messo gli occhi su Leon Bailey. Il giamaicano è tra i nomi in testa alla lista di Petrachi per il ruolo di esterno.

La Rosea spiega anche che i tedeschi per il loro esterno (che viene valutato intorno ai 40 milioni) vorrebbero l’intero cartellino di Schick più 10 milioni. Ovvio che per l’attaccante ceco ci sia il rischio di fare minusvalenza, ma visto che l’ammortamento è ora di 29 milioni, la differenza potrebbe non essere enorme. La trattativa resta comunque complicata.