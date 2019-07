Calciomercato Roma, le parole di Alderweireld non lasciano dubbi – VIDEO

Toby Alderweireld, difensore belga del Tottenham, ha parlato ai microfoni del network di Singapore, ST Sports Desk sulla suo possibile addio al club inglese. Ecco le sue parole:

«Il mio futuro? Voglio solamente dire che sono totalmente concentrato sul Tottenham. Nel calcio succede tutto molto in fretta, ma posso dire di essere completamente concentrato sugli Spurs. Sto lavorando per essere pronto ad affrontare la nuova stagione».

"There's no air to breathe!" – @AlderweireldTob is not fond of Singapore's humidity but he believes in Mauricio Pochettino's work at @SpursOfficial and has NO plans to leave the club this summer despite speculation linking him to other clubs. #COYS #ICCSG pic.twitter.com/pd0BOEDFms

— ST Sports Desk (@STsportsdesk) July 21, 2019