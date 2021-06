Roma, Gollini rappresenta più di un’idea: le ultime sul portiere

La Roma è alla ricerca di un nuovo portiere per la prossima stagione. Tiago Pinto pronto a fare un’offerta per Gollini

La Roma è alla ricerca di un nuovo estremo difensore per la prossima stagione: Tiago Pinto è pronto a fare un’offerta per Pierluigi Gollini dell’Atalanta.

La dirigenza giallorossa si spingerebbe ad offrire circa 15 milioni di euro per Gollini, che alla Roma ritroverebbe alcuni ex compagni come Cristante, Spinazzola ed El Shaarawy. A riportare la notizia è il Corriere dello Sport.