La Roma rifiuta l’offerta i 32 milioni offerti dall’Arsenal per l’acquisto di Under: i giallorossi vogliono 50 milioni

Cengiz Under, arrivato appena un anno e mezzo fa alla Roma, è entrato nei pensieri di molti big club europei e sicuramente fino a fine stagione sarà al centro delle voci di mercato. L’Arsenal ha già manifestato più volte il suo interesse per il turco e nella giornata di ieri ha mandato i suoi osservatori a visionare le prestazione del calciatore. La società inglese avrebbe già avanzato un offerta per Under rifiutata però dalla Roma. I 32 milioni offerti dai londinesi infatti non soddisfano le richieste dei giallorossi che per cedere il turco chiedono 50 milioni.