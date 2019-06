Calciomercato Roma: serve un rilancio per Pau Lopez, Diawara in attesa

Il portiere del Betis, Pau Lopez, è il primo obiettivo della Roma che punta per il centrocampo a Diawara

La Roma deve necessariamente ricostruire la spina dorsale che in questo mercato verrà smembrata: Olsen, Manolas, De Rossi e Dzeko infatti lasceranno la Capitale. Diventa prioritario l’acquisto di un portiere e il nome in cima alla lista di Petrachi è quello di Pau Lopez. L’offerta da 20 milioni presentata al Betis Siviglia non convince gli spagnoli. Servirà un rilancio oppure si virerà su altri profili italiani (Cragno, Perin).

Per il centrocampo l’obiettivo è Amadou Diawara che piace tanto al Milan. Per Diawara gli azzurri vogliono circa 18-20 milioni, la Roma lo valuta poco più della metà. Nel frattempo la Roma resta vigile anche su Nicolò Barella, nel caso in cui l’operazione con l’Inter non andasse in porto.