Calciomercato Roma: si accelera per Dalot, poi altri due colpi

Calciomercato Roma: il club giallorosso vuole essere protagonista a gennaio. Si accelera per Dalot poi pronti altri due colpi

La Roma punta forte su Diogo Dalot. Secondo Il Corriere dello Sport, è lui adesso il rinforzo preferito per il mercato di gennaio, che richiederà diversi interventi di ristrutturazione per ampliare le possibilità di scelta dell’allenatore. Il club giallorosso sta preparando un’offerta da presentare al Manchester United: 1,5 milioni di euro di prestito e riscatto obbligatorio a 15 milioni vincolato a un certo numero di presenze.

Ma i nuovi arrivi potrebbero essere 3. La priorità, al netto delle cessioni, è il centrocampista oltre al terzino: per lo svizzero Zakaria la concorrenza è ricca e qualificata. Nelle ultime ore ha preso consistenza l’idea di agganciare l’austriaco Florian Grillitsch, nazionale, in scadenza di contratto con i tedeschi dell’Hoffenheim. Ma non va mai perso di vista Granit Xhaka, che era la prima scelta di Mourinho. Da quando è saltata la trattativa con la Roma gliene sono capitate di tutti i colori. Non è escluso che a gennaio l’Arsenal sia disposto a considerarne di nuovo la partenza.