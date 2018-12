Calciomercato Roma, si lavora per la difesa: Caio e Militão nel mirino

Caio e Militão nel mirino della Roma: la difesa è la priorità del calciomercato, i nomi buoni sono quelli dei centrali di Santos e Porto.

La Roma chiuderà il suo 2018 al Tardini contro il Parma ma pensa già al futuro e si sta muovendo sul calciomercato alla ricerca di rinforzi. La priorità dei capitolini resta la difesa e in tal senso, secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, sono due i nomi buoni sul taccuino del Direttore sportivo Monchi. Caio e Militão nel mirino: al dirigente spagnolo piacciono molto il centrale del Santos Rodrigo Caio e quello del Porto Eder Militão.

Se per Caio l’interesse dei giallorossi è di lungo periodo, il nome nuovo è quello del brasiliano del Porto. Arrivato in estate dal San Paolo, Militão ha conquistato da subito il posto da titolare nei Dragoni e a suon di buone prestazioni ha attirato su di sé l’attenzione di diversi club di prima fascia europei. Su di lui ci sarebbe fra gli altri anche il Real Madrid, che pensa a lui come possibile successore di Sergio Ramos. La Roma è fortemente interessata, ma non sarà semplice arrivare al classe 1998 e convincere il Porto a cederlo già a gennaio. C’è inoltre l’ostacolo della valutazione molto alta del suo cartellino.

