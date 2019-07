Calciomercato Roma: trovato l’accordo con il Flamengo per la cessione di Gerson

La Roma ha trovato l’accordo con il Flamengo per la cessione di Gerson: ecco i dettagli dell’affare tra giallorossi e il club brasiliano

L’avventura, a dir poco travagliata, di Gerson alla Roma è in dirittura d’arrivo. Come riporta il giornalista Gazzetta, Nicolò Schira, il brasiliano è passato a titolo definitivo al Flamengo per 10 milioni più una percentuale del 10% da versare alla Roma in caso di futura rivendita.

Il centrocampista, ultimo anno alla Fiorentina in prestito, ha preferito il ritorno a casa piuttosto che andare a Mosca a giocare per la Dinamo, come era stato paventato nelle ultime settimane.