Calciomercato Salernitana: trattativa concreta per Piatek. Serve intesa su prestito e ingaggio

La Salernitana insiste per Krzysztof Piatek. L’idea, che ha preso piede nei giorni scorsi, è diventata una trattativa concreta. L’attaccante polacco ex Milan ha dato disponibilità di massima al trasferimento in granata e la Salernitana insiste con l’Hertha Berlino per trovare un accordo.

Come riporta Sky Sport c’è ancora da trovare l’intesa sulla cifra del prestito e sull’ingaggio dell’attaccante. Il club tedesco, infatti, dovrebbe contribuire al pagamento dello stipendio del classe 1995 (3,5 milioni di euro netti).