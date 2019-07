Calciomercato Salernitana, vicino l’arrivo di Giannetti: le novità

Calciomercato Salernitana, sempre più vicino l’arrivo di Niccolò Giannetti: le ultime sulla trattativa in corso

La Salernitana di Claudio Lotito fa sul serio e sta costruendo una squadra davvero interessante per il campionato di Serie B. La squadra granata starebbe ultimando le pratiche per il colpo Giannetti.

L’attaccante ex Juve e Cagliari, secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, sarebbe già in Campania per sostenere le visite mediche. Oltre all’attaccante, fari puntati su Kiyine, che domani dovrebbe arrivare in prestito dalla Lazio.