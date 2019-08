Calciomercato Sampdoria: idea Ben Arfa per l’attacco

L’ultima idea per l’attacco della Sampdoria è quella che porta al nome di Ben Arfa: presi contatti con gli agenti del giocatore

La Sampdoria si muove sul mercato. Tanti i nomi seguiti dal ds Osti che punta a rinforzare profondamente la rosa di Di Francesco. Per quanto riguarda l’attacco, in questo momento si sta provando nel ruolo di esterno Gabbiadini che risponde bene e come suo vice l’ex allenatore della Roma vede Ramirez.

Davanti i titolari sono Quagliarella e Caprari con Bonazzoli vice del capitano della Samp e Maroni dell’ex Pescara. Il nome nuovo per completare il reparto avanzato è quello di Ben Arfa, resiste anche Kamano. No a Emiliano Rigoni per le richieste troppo alte degli agenti.