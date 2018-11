Calciomercato Sampdoria, idee Eder o Lautaro Martinez in prestito

Eder o Lautaro Martinez in prestito: la Sampdoria bussa in casa Inter per rinforzarsi sul calciomercato invernale.

Nonostante i problemi legati al sequestro di beni del presidente Massimo Ferrero per presunta attività illecita, la Sampdoria pensa in grande per il calciomercato invernale. I blucerchiati vogliono rinforzarsi in attacco, e puntano all’arrivo a titolo gratuito di un altro giocatore di primo piano da mettere a disposizione del tecnico Marco Giampaolo. Eder o Lautaro Martinez in prestito: i nomi, secondo quanto riferisce “Il Secolo XIX”, sono due.

Visto il giro di vite sugli ingaggi e gli acquisti dall’estero deciso dal Governo cinese, il ritorno di Eder a Genova appare qualcosa di possibile. Lo Jiangsu Suning, club dove gioca attualmente, è come l’Inter sotto il controllo del Gruppo Suning, per cui Eder potrebbe prima far ritorno in nerazzurro e poi essere girato ai blucerchiati. L’alternativa è ambiziosa e rappresentata da Lautaro Martinez. In questo caso l’operazione appare più complessa, perché, nonostante l’argentino abbia trovato poco spazio finora, Spalletti lo considera un elemento importante della rosa nelle rotazioni del reparto offensivo.

