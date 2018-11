Problemi per Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria. I reati ipotizzati, a vario titolo, sono appropriazione indebita, truffa e riciclaggio

Brutte notizie per Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria. Il numero uno della Samp è accusato di appropriazione indebita, truffa, emissione e utilizzo di fatture false, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. Stando alle prime indiscrezioni riportate da Primo Canale, la Guardia di Finanza sta eseguendo un decreto di sequestro nei confronti del numero uno: il presidente sarebbe coinvolto in una indagine del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria che riguarda anche altre persone.

Sarebbero 6 le persone indagate. La GdF ha sequestrato dei beni nei confronti del numero uno della Sampdoria per un totale di 2,6 milioni di euro. Il sequestro, emesso dal Gil del Tribunale di Roma, riguarda anche la Sampdoria, ma in via secondaria: il provvedimento è scattato anche nei confronti della società blucerchiata, per un importo di circa 200mila euro, e un immobile di pregio a Firenze.