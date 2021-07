Calciomercato Sampdoria, il Milan temporeggia per Conti: la situazione

Calciomercato Sampdoria: i blucerchiati non perdono di vista Andrea Conti, ma il Milan al momento prende tempo

La Sampdoria non molla Andrea Conti. Il calciatore rossonero è uno dei pupilli di Roberto D’Aversa sin dai tempi del Lanciano e il tecnico lo vorrebbe come rinforzo per la sua difesa.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA SAMPDORIA SU SAMP NEW 24

C’è un ostacolo, come riporta Sportitalia, che ha portato alla frenata del Milan alla sua cessione: prima è necessario che il club rossonero trovi un’alternativa che faccia la riserva di Davide Calabria.