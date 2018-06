Calciomercato, Sampdoria: Jankto ad un passo, si tratta anche per Fofana

Il centrocampista dell’Udinese, Jakub Jankto, è ad un passo dalla Sampdoria che ha già raggiunto un accordo con i friulani. Risposte dal giocatore entro martedì, mentre si discute anche dell’ivoriano Seko Fofana.

La Sampdoria è impegnata nelle trattative di calciomercato per poter rafforzare la rosa che nella prossima stagione non giocherà le coppe europee. Attualmente non ci sono stati grandi colpi di mercato, nonostante l’arrivo del nuovo direttore tecnico Walter Sabatini, ad esclusione del riscatto del centravanti Duvan Zapata dal Napoli. Al “colpaccio”, però, sta lavorando la dirigenza blucerchiata che ha messo nel mirino Jakub Jankto, centrocampista dell’Udinese che ha fatto bene nelle ultime due stagioni. Il rendimento del giocatore ceco ha, difatti, smosso diverse società tra cui Lazio e Atalanta, ma sembra che la Samp sia avanti nella trattiva e già martedì potrebbero arrivare risposte importanti da Udine.

Secondo le indiscrezioni di mercato, la società ligure avrebbe già un accordo con l’Udinese a cui andranno ben 15 milioni di euro, spalmati in più anni. Adesso, dunque, si attende la risposta del giocatore che, ormai in rottura con il club, ha deciso tempo fa di lasciare l’Udinese. Le due squadra sono in trattiva non solo per Jankto, ma anche il centrocampista offensivo Seko Fofana. L’ivoriano piace molto alla Sampdoria, ma i bianconeri valutano il suo cartellino 15 milioni, cifra che potrebbe essere ritenuta troppo alta dai blucerchiati per un classe 1995.