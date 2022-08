Calciomercato Sampdoria, l’Elche piomba su Murillo

Calciomercato Sampdoria, sirene spagnolo per Murillo: il difensore colombiano è finito nel mirino dell’Elche

Jeison Murillo potrebbe tornare di nuovo in Spagna. Dopo l’esperienza biennale in prestito al Celta Vigo, come riporta da Onda Cero sul difensore della Sampdoria c’è l’interesse dell’Elche.

Il club spagnolo ha già avviato i contatti con l’entourage del colombiano e con il club: possibile addio a titolo definitivo per Murillo, il cui contratto è in scadenza al 30 giugno 2023.