Calciomercato Sampdoria, piace Rog per il centrocampo: ipotesi scambio col Cagliari

Calciomercato Sampdoria: i blucerchiati pensano a Rog per rinforzare il centrocampo e si fa largo l’ipotesi di uno scambio con il Cagliari

Marko Rog sembra destinato a lasciare il Cagliari. Il centrocampista vuole la convocazione per il Mondiale con la Croazia e, dato anche la Serie B non si fermerà, sembra il più gettonato per lasciare il club rossoblù. Sulle tracce di Rog si è messa la Sampdoria che cerca rinforzi per il centrocampo.

A differenza di quanto trapelato nei giorni scorsi, uno scambio con il Cagliari sarebbe possibile ma non utilizzando uno tra Nicola Murru e Kristoffer Askildsen. La pedina che il club rossoblù vorrebbe è Valerio Verre, stesso ruolo di Rog e a margine del progetto Sampdoria, come riporta Il Secolo XIX.

