Calciomercato Sampdoria, che colpo! Arriva in prova una giovane promessa dalla Polonia. Le ultime

Calciomercato Sampdoria, che colpo in prospettiva! In prova una giovane promessa dalla Polonia. Le ultimissime e i dettagli

L’uomo del calciomercato della Sampdoria, Pietro Accardi ha deciso di accettare una prova di cinque giorni a Bogliasco di una futura grande promessa. E’ un giovanissimo portiere polacco, affascinato dall’idea di giocare nella stessa squadra di Bereszyński, calciatore titolare della propria Nazionale.

Secondo quanto riportato da Meczyki.pl, la Sampdoria starebbe aspettando un nuovo rinforzo per il proprio futuro cui nome è Debski. Nonostante la giovanissima età (parliamo di un classe 2008) il portiere ha già giocato in ben due partite del campionato Betclic 3 Liga ossia il quarto livello del campionato polacco. Un colpo in prospettiva dei blucerchiati che potrà essere valorizzato un domani?