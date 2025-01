Calciomercato Sampdoria: pochi ma buoni, ecco la ricetta di Semplici

Calciomercato Sampdoria, Semplici detta le linee guida: pochi ma buoni, rosa più corta, ma con innesti mirati e di qualità in attacco e difesa

Leonardo Semplici detta le linee guida per il prossimo calciomercato della Sampdoria: come riportato da la Gazzetta dello Sport il diktat è pochi ma buoni. Per questo motivo di calciatori blucerchiati con la valigia in mano ci sarebbero già: Borini, Kasami, Silvestri, Ravaglia e La Gumina. In bilico anche e Barreca, Sekulov, Giordano, Benedetti e Pedrola.

Con una rosa più corta, si può così ragionare su innesti di qualità: in attacco piacciono Gytkjaer, Cerri e Brunori. per la difesa i nomi fatti sono Folino della Juve Stabia, lo svincolato Kjaer dal Milan e Caldirola.