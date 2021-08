Calciomercato Sampdoria, si avvicina Supryaga: il punto sulla trattativa

Calciomercato Sampdoria, procede la trattativa per portare a Genova Supryaga, attaccante della Dinamo Kiev: gli aggiornamenti

La Sampdoria sta cercando di accelerare sul mercato per regalare a Roberto D’Aversa qualche acquisto in vista dell’inizio della Serie A. Sembra essere entrata nel vivo la trattativa per Vladyslav Supryaga della Dinamo Kiev.

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, l’attaccante ucraino sarebbe sempre più vicino alla Sampdoria. La trattativa potrebbe decollare sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Le parti sono sempre più vicine.

