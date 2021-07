Calciomercato Sampdoria: sondaggio del Bologna per Bereszynski

Il Bologna ha sondato il terreno per Bartosz Bereszynski: il terzino della Sampdoria non è una pedina inamovibile per il tecnico Roberto D’Aversa

Il Bologna ha sondato il terreno per Bartosz Bereszynski, reduce da un deludente Europeo con la Nazionale polacca. Il terzino classe ’92 si è dimostrato un elemento affidabile per la Sampdoria nel corso della scorsa stagione, tanto da vestire la fascia di capitano in assenza di Fabio Quagliarella e Albin Ekdal, ma potrebbe cambiare aria durante la sessione estiva di calciomercato.

Come riportato dal Corriere di Bologna, il club rossoblù si è mostrato molto interessato a Bereszynski. Servirà un’offerta convincente, di circa 10 milioni di euro, per convincere la Sampdoria a cedere uno dei pezzi pregiati della rosa.