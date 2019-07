Calciomercato Sassuolo: scambi di documenti con il West Ham per Obiang

cambio di documenti tra il Sassuolo e il West Ham per la chiusura della trattativa che porterà Obiang in neroverde

Il Sassuolo è vicinissimo a chiudere per un nuovo colpo. In questi minuti, come informa Gianluca Di Marzio, è in corso lo scambio di documenti tra la società emiliana e il West Ham per l’acquisto di Obiang.

Trattativa chiusa sulla base di 8 milioni. Il giocatore raggiungerà la sua nuova squadra in ritiro tra giovedì e venerdì. Ritorno in Italia per Obiang dopo l’esperienza alla Sampdoria dal 2010 al 2015.