Acerbi non si presenta alle visite col Sassuolo: vuole la Lazio

Possibile svolta per il futuro di Francesco Acerbi: trattato dalla Lazio, il difensore non si è presentato alle visite mediche con il Sassuolo

Dopo cinque anni da protagonista, Francesco Acerbi è pronto a lasciare il Sassuolo. Il centrale difensivo è stato una colonna della formazione neroverde negli ultimi anni, ma è pronto a fare il salto di qualità: nelle ultime settimane la Lazio ha avviato le trattative per ‘regalarlo’ a Simone Inzaghi, ma l’intesa non è stata ancora raggiunta.

C’è distanza tra domanda ed offerta: i biancocelesti offrono 6 milioni più Danilo Cataldi, gli emiliani chiedono 1,5 milioni di euro in più. Ma Acerbi ha le idee chiare sul suo futuro, vuole solo la Lazio, e ha deciso di forzare la mano: come riportato da Sport Mediaset, il classe 1988 ha deciso di non presentarsi alle visite mediche di rito con i neroverdi.