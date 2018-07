Calciomercato: sfida tra Inter e Juventus per Mateo Kovacic

Il centrocampista croato Mateo Kovacic vuole lasciare il Real Madrid già durante questa finestra di mercato, Juventus e Inter pronte a riportarlo in Italia.

Secondo quanto scritto dal quotidiano spagnolo Marca, il centrocampista croato Mateo Kovacic sarebbe intenzionato a lasciare il Real Madrid già durante questa finestra di mercato. Nelle scorse settimane si era parlato di un interessamento dell’Inter per il giocatore che ha già indossato la casacca nerazzurra prima di approdare in Spagna nell’estate 2015. Potrebbe tornare presto di moda, dunque, il nome di Kovacic in Corso Vittorio Emanuele II, dove negli ultimi giorni si è parlato molto di un altro centrocampista, Arturo Vidal del Bayern Monaco. Il calciatore, classe 1994, di rientro dallo splendido Mondiale con la Croazia è finito anche tra gli obiettivi della Juventus che, dunque, potrebbe duellare con l’Inter per riportare Kovacic in Italia. Il Real Madrid attualmente valuta il cartellino intorno ai 50 milioni di euro, cifra che però, potrebbe abbassarsi data la volontà del giocatore di lasciare i Blancos.