Viviano alla Spal, c’è l’accordo: si cerca l’intesa con lo Sporting

Calciomercato Spal, accordo con Emiliano Viviano in vista di gennaio: si cerca ora l’intesa con lo Sporting Lisbona

Arrivato in estate su richiesta di Sinisa Mihajlovic, poi esonerato dopo dieci giorni, Emiliano Viviano non sta trovando molto spazio allo Sporting Lisbona. E si profila un ritorno in Serie A già a gennaio secondo quanto riporta Sky Sport…

Sull’estremo difensore c’è la Spal, che ha raggiunto l’intesa economica con il suo entourage: ora si cerca l’accordo con la società lusitana, ma l’affare appare in discesa. I biancoverdi non ritengono il portiere incedibile e la fumata bianca potrebbe arrivare nelle prossime ore.