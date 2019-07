Calciomercato Spal, il ds Vagnati: «Fares resta, Bonifazi e Petagna…»

Il direttore sportivo della Spal, Davide Vagnati ha parlato ai microfoni di Sky Sport sul mercato in entrata e in uscita degli emiliani

PETAGNA – «Ha segnato sedici gol nell’ultima stagione, è normale che sia seguito. Siamo contenti di averlo, vediamo cosa ci dirà il mercato ma per noi è una pedina fondamentale»

BONIFAZI – «L’abbiamo valorizzato, l’abbiamo preso in Serie B e poi tornò a Torino. L’anno scorso s’è rilanciato da noi, avremmo piacere di parlare di una nuova chance per lui a Ferrara. Ne parliamo col Torino, vediamo se è fattibile in breve tempo. Altrimenti, come il Toro fa le sue valutazione, è giusto che anche noi facciamo le nostre»

FARES – «Non abbiamo piacere a intavolare trattative per lui, secondo noi deve terminare un processo di crescita con la SPAL. Siamo convinti che possa darci molto nella prossima stagione. Per questo, su eventuali scambi con Fares dico assolutamente no»