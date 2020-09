Calciomercato Spezia, si attende il sì di Llorente

Calciomercato Spezia: i bianconeri attendono che Llorente accenti l’offerta

Lo Spezia vuole chiudere questa finestra di calciomercato con un colpo a effetto che infiammerebbe la piazza: ovvero Fernando Llorente. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il Napoli avrebbe dato il via libera all’operazione e il club bianconero dovrà ora convincere lo spagnolo.

Per portare a casa l’attaccante, lo Spezia ha deciso di fare uno sforzo anche dal punto di vista dell’ingaggio; proponendo a Llorente un contratto biennale da 2,5 milioni l’anno. La palla adesso passa all’ex Tottenham che ha chiesto tempo per pensarci, in attesa di offerte da qualche big. Il piano per i liguri sarebbe Santander del Bologna.