Ternana, rinnova Benny Carbone: è ufficiale

La Ternana non ha dubbi nonostante i risultati non sorridano: confermata la fiducia al tecnico Benny Carbone, che ha ufficialmente rinnovato con le Fere fino al 30 giugno 2018. Ecco il comunicato del club di Serie B

Guarda al futuro la Ternana e lo sguardo comprende anche il tecnico Benny Carbone. Le Fere attualmente sono all’ultimo posto in Serie B ma confermano la fiducia nell’ex Varese: ufficiale il rinnovo di contratto fino al 2018.

IL COMUNICATO – «La TernanaCalcio comunica di aver raggiunto l’accordo con il signor Benito Carbone per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2018. Un percorso avviato la scorsa estate e che riteniamo sempre più idoneo per il conseguimento dei migliori risultati sportivi. Al signor Carbone auguriamo buon lavoro, sempre uniti per raggiungere gli obiettivi comuni».