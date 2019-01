Torino, stai attento! Il Fenerbahce ti porta via Arslan: le ultime

L’obiettivo per il centrocampo del Torino, Tolgay Arslan, è finito sul taccuino del Fenerbahce che appare ora in vantaggio sui granata

La società gialloblù turca si sarebbe fatta avanti negli ultimi giorni per l’obiettivo del Torino, Tolgay Arslan. Il calciatore 28enne è attualmente in forza al Besiktas, ma le difficili condizioni economiche del club turco starebbero spingendo il calciatore a tentare la fortuna altrove. I granata, dopo l’addio di Soriano, cercano un rinforzo di qualità, ma ora se la dovranno quindi vedere con il Fenerbahce che appare in vantaggio in questo momento. Tuttavia il Toro ha la carta Ljajic da giocare.

Il club turco, in caso di ulteriore presenza del centrocampista serbo, dovrà pagare una cifra molto simile a quella che il Besiktas chiede al Toro per Arslan (5 milioni di euro più 2 di bonus) e per questo motivo, Ljajic diventerebbe una merce di scambio tra i due club. Inoltre, sono giorni caldi in quanto il Presidente del Besiktas, Fikret Orman è sbarcato in Italia e frequenta assiduamente le stanze del supermarket del calcio alla ricerca di rinforzi. Staziona a Milano, che è anche il quartier generale del patron granata Urbano Cairo: probabile un contatto tra i due nei prossimi giorni per provare a chiarire la situazione. Staremo a vedere.