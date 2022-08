Calciomercato Torino, Juric vuole Praet: pronta l’offerta al Leicester per riportare il trequartista belga in granata

Juric vuole in rinforzo sulla trequarti per il Torino e il nome principale rimane quello di Dennis Praet.

Come riportato da Tuttosport, i granata sono pronti a fare l’offerta al Leicester per far tornare il belga a Torino. Sul tavolo c’è la proposta per un prestito con obbligo di riscatto a 8 milioni.