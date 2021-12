Calciomercato Torino: due obiettivi dal Sud America. Le ultime

Calciomercato Torino: due obiettivi dal Sud America. Si tratta di Lucas Piton del Corinthians e Francisco Ortega del Velez Sarsfield

Il Torino pesca in Sud America in vista della sessione invernale di calciomercato. Come riportato da Tuttosport, nel mirino dei granata ci sono gli esterni Lucas Piton del Corinthians e Francisco Ortega del Velez Sarsfield.

Il club di Urbano Cairo vorrebbe prelevare entrambi i calciatori in prestito con diritto di riscatto a cinque milioni di euro ciascuno.