Calciomercato Torino: in arrivo Murru, trovato l’accordo con la Sampdoria

Calciomercato Torino: Nicola Murru è pronto a diventare un nuovo giocatore granata, arriverà in prestito con diritto di riscatto

Continua il mercato del Torino. Come riporta Gianluca Di Marzio è quasi fatta per Nicola Murru, che è pronto a diventare un nuovo giocatore granata.

Il terzino si trasferirà dalla Sampdoria in prestito con diritto di riscatto fissato a 6 milioni di euro. Questa sera verranno sbrigati gli ultimi dettagli e se tutto sarà risolto, già domani il giocatore sarà atteso in città. Giampaolo è pronto ad abbracciare un suo ex giocatore dopo Linetty mentre il ds Vagnati continua a lavorare su Torreira.